Anklage wegen Fälschung bei Wirtschaftskammerwahl

Im Burgenland müssen zwei Funktionäre der Wirtschaftskammer vor Gericht. Es geht um Dutzende Wahlkarten, die für Pflegerinnen bereits vorausgefüllt waren. So sollten mehr Vorzugsstimmen erreicht werden. Unregelmäßigkeiten gab es auch in anderen Bundesländern, in Oberösterreich ermittelt die Staatsanwaltschaft noch.

Bei der Wirtschaftskammerwahl vom März 2020 kam es offenbar in mehreren Bundesländern zu Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Wahlkarten. Die Unterlagen sollen in größerem Umfang im Namen anderer Wahlberechtigter bereits vorausgefüllt worden sein, um mehr Vorzugsstimmen zu erhalten. Im Burgenland hat das nun strafrechtliche Folgen für zwei Funktionäre des ÖVP-Wirtschaftsbunds. "Die Staatsanwaltschaft hat Strafanträge wegen Fälschung einer Wahl gestellt", sagte Behördensprecherin Petra Bauer. Weitere Verdächtige müssten noch befragt werden. Das Verfahren findet am Bezirksgericht Neusiedl am See statt. Beschuldigt ...