Anmeldung des Rauchverbot-Volksbegehrens offenbar am Freitag

Am kommenden Freitag will die Ärztekammer ihr Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie einleiten, wie der "Kurier" berichtete. Mehr als 450.000 Menschen hätten bereits die "Don't Smoke"-Petition unterstützt, das sei eine Basis: "Wir werden am Freitag das Volksbegehren anmelden" sagte der Wiener Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres der Zeitung.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Ab Mitte Februar sollen Unterschriften gesammelt werden