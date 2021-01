Anmeldungen für zweite Runde der Massentests starten

Am heutigen Montag beginnt die Anmeldung zur zweiten Runde der Massentests, die ab 15. Jänner starten sollen. Anmeldung und Termine zu den Antigentests in allen Bundesländern finden sich auf dem Online-Portal "Österreich-Testet.at". Allerdings fällt wegen der Oppositionsblockade der wohl größte Anreiz für die Testaktion weg, nämlich das "Freitesten" per 18. Jänner. Die Lockdown-Maßnahmen bleiben nämlich für alle bis 24. Jänner bestehen.

SN/APA (AFP)/ALEX HALADA Coronatests in der Wiener Stadthalle im Dezember