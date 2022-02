"Annaberg hat sich in den Köpfen eingebrannt"

Nachdem ein Wilderer in Deutschland zwei Polizisten ermordete, waren die Erinnerungen an den Amoklauf im Jahr 2013 sofort präsent.

Das Büro von Johann Baumschlager bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich in St. Pölten ist voll mit Erinnerungsstücken an den Amoklauf von Annaberg. Über seinem Schreibtisch hängt eine Collage mit Bildern vom Einsatz, in einer Mappe hortet er Zeitungsartikel und auch die Totenbilder von drei Kollegen. Einer von ihnen war mehr als ein Kollege, er war ein Freund, mit dem er einen Teil der Polizeiausbildung gemacht hat. "Der Stachel sitzt noch tief in der Kollegenschaft. Annaberg ist ein Synonym für Mord, Trauer ...