Anonyme Schreiben über illegale Wolfsabschüsse in Kärnten

In Kärnten ermittelt nun die Staatsanwaltschaft wegen Tierquälerei, denn es gibt zwei anonyme Schreiben, in denen Landwirte genannt werden, die angeblich illegal sechs Wölfe geschossen und anschließend verscharrt hätten. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) kündigte für das Treffen der EU-Agrarminister am Montag einen gemeinsamen Vorstoß mit sechs anderen Ländern an, um eine Überprüfung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) zu verlangen.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT In Kärnten sollen Landwirte angeblich illegal Wölfe abgeschossen haben. (Symbolbild)