Anschlag in Wien: Der Terrorist kam zu Fuß

Die Rekonstruktion des Attentats von Wien am 2. November gestaltet sich weiterhin mühsam. Indes wird sichtbar, in welch weit verzweigtem Islamisten-Netzwerk sich der 20-Jährige bewegte.

Das Kerzenmeer in der Wiener Innenstadt trocknet nicht aus. Ganz im Gegenteil. Mit immer mehr Kerzen, Bildern, Schleifen, Blumen, Kränzen, Zeichnungen und Botschaften wird an jenen Orten, an denen am 2. November ein 20-Jähriger Menschen erschoss und 22 weitere teils schwer verletzte, gedacht. Fünf Wochen sind seit dem islamistisch motivierten Terroranschlag vergangen - und immer noch sind viele Fragen offen.

Dies galt lange Zeit auch für jene, wie der Attentäter überhaupt in die Innenstadt gelangen konnte. Die Polizei ...