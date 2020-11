Anschlag in Wien: Frage der Amtshaftung könnte sich stellen

Im Zusammenhang mit dem Attentat in Wien könnte sich die Frage der Amtshaftung stellen - konkret wegen der Tatsache, dass das BVT Information über einen versuchten Munitionskauf des späteren Attentäters in der Slowakei nicht an die Justiz weitergegeben hat.

SN/APA/HANS PUNZ Polizeibeamte sichern Spuren an einem der Tatorte.