Anschober: Gastro-Registrierungspflicht bundesweite Option

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hält eine österreichweite Registrierungspflicht in der Gastronomie wie in Wien in einem Interview mit oe24.tv bei Rechtskonformität für vorstellbar. "Wir hätten das für das Covid-Maßnahmengesetz geplant gehabt, aber da hatten Datenschützer Bedenken, dass dies nicht machbar sei", so der Minister am Dienstag. Anschober sprach sich zudem für eine EU- Regelung bei Reisewarnungen aus.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Knackpunkt könnte der Datenschutz sein