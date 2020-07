Anschober lädt zu Tierschutzgipfel ins Ministerium

Am Montag findet im Gesundheitsministerium zum ersten Mal ein Tierschutzgipfel statt. Der zuständige Minister Rudolf Anschober (Grüne) holt am Nachmittag Vertreter von Tierschutzorganisationen, Behörden, Wirtschaft und Politik an einen Tisch. Besprochen werden die verschiedensten Themen des Tierschutzes, begonnen wird mit den oft qualvoll langen Tiertransporten.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Anschober plant regelmäßige Treffen zum Tierschutz