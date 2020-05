Anschober skizziert Ablauf der kommenden Öffnungsschritte

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Samstag das Prozedere um die nächsten geplanten Öffnungsschritte in der Coronakrise skizziert. Demnach werde am Montag die gesamte, den vierten Öffnungsschritt am 29. Mai betreffende Verordnung präsentiert, anschließend kundgemacht. Danach sollen bis 10. Juni umfassend wissenschaftlich evaluiert die langfristigen Weichenstellungen erfolgen.

