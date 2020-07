Anschober: Steigende Corona-Fallzahlen bei Jungen

Angesichts der steigenden Zahl an Neuinfektionen in Österreich hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Freitag neuerlich an die Bevölkerung appelliert, mehr Risikobewusstsein zu zeigen und nicht leichtfertig zu werden. Er wandte sich dabei vor allem an junge Leute - denn inzwischen zeige sich, dass es nicht mehr ältere Menschen sind, die am meisten betroffen sind, sondern Junge.

Anschober erklärte das Phänomen anhand von vier Phasen. Gab es in der Phase eins ("Naive Phase") bis Mitte März relativ viele Fälle bei jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren und jenen der mittleren Altersgruppen, waren es in der darauffolgenden Phase zwei, dem "Lock-down", bis 11. April sehr viele ältere Menschen und vergleichsweise wenige Junge. Mit der schrittweisen Lockerung der Coronavirus-Maßnahmen im April, der Phase drei, war die Gruppe der über 85-Jährigen am stärksten betroffen, gefolgt von jener der 15- bis 24-Jährigen. Die vergangene Woche zeige nun, dass es eher die Jungen sind, die betroffen sind. Anschober verwies dabei auch auf das Cluster in St. Wolfgang - zahlreiche Praktikanten hatten sich infiziert. Von den zuletzt 70 bestätigten Fällen machten 75 Prozent Junge aus. Quelle: SN