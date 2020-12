Anschober vermeldet gute Verträglichkeit bei Geimpften

Die bisherigen Rückmeldung der in Österreich gegen Covid-19 geimpften Personen in Sachen Verträglichkeit sind "sehr positiv". Das ließ Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Silvestertag wissen. Ehrliche Information, Aufklärung und Transparenz seien die wichtigsten Grundlagen für eine Impfentscheidung. Daher will Anschober jede Woche ein Update darüber geben, wie es den bisher geimpften Menschen geht.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Anschober will wöchentlich informieren