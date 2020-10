Anschober will Vorwürfe ums Rote Kreuz überprüfen

In einem offenen Brief hat zuletzt der Virologe Christoph Steininger den Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, Gerry Foitik, attackiert und dem Roten Kreuz "egoistische Blockade der Pandemiebekämpfung" vorgeworfen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sagte am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz, die Vorwürfe würden ernst genommen und überprüft. Das Rote Kreuz bestreitet die Vorwürfe.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Gesundheitsminister Anschober findet den Streit "bedauerlich"