Anschober zu Corona-Pandemie: "Februar und März werden die schwierigsten Phasen"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Experten haben Donnerstagfrüh die neuesten Erkenntnisse zu den Corona-Mutationen und deren Ausbreitung in Österreich bekannt gegeben. Dabei warnte Anschober vor einer besonders anstrengenden Phase in den kommenden Wochen.



Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie würden Wirkung zeigen, sagte Rudolf Anschober am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Das zeigten die Zahlen der vergangenen Tage. "Wenn sich alle an die Maßnahmen halten, zeigt sich eine positive Wirkung." Doch das sei kein Grund für Entwarnung, "wir müssen besonders vorsichtig sein in den nächsten Wochen." Grund dafür sei die britische Corona-Mutante "B.1.1.7", die bereits mehrfach in Österreich nachgewiesen worden ist. Das Virus werde sich flächendeckend in ganz Europa ausbreiten, sagte Anschober. Es könne dadurch "zur Pandemie in der Pandemie werden." Februar und März würden dem Minister zufolge zur schwierigsten Phase werden. International nehme die Pandemie weiter zu, 96 Millionen Fälle habe es weltweit in den vergangenen 12 Monaten gegeben, zwei Millionen seien bislang an Covid verstorben.

Genomforscher Christoph Bock, Infektiologe Richard Greil und Simulationsforscher Nikki Popper haben ihre fachlichen Einschätzungen zu den Virusmutationen gegeben.

