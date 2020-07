Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Epidemiologin Daniela Schmid (AGES) informierten am Dienstagvormittag über die Coronalage in Österreich.

Nachdem der Verfassungsgerichtshof (VfGH) die Coronaverordnung des Gesundheitsministeriums zum Betreten des öffentlichen Raumes gekippt hatte, will Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) auch in einem weiteren Punkt nachbessern: bei den Abstandsregeln. Denn diese Regelung ist indirekt auch von dem VfGH-Spruch betroffen. Im September soll das Coronagesetz laut Anschober deshalb im Nationalrat auf neue Beine gestellt werden. "Das bedeutet nicht, dass wir keinen Abstand brauchen, im Gegenteil, auch wenn bis September keine unmittelbare Strafandrohung besteht."

Außerdem hat Anschober eine umfassende Reform des Gesundheitsministeriums angekündigt. Prozesse bei der Erstellung von Rechtsmitteln, etwa von Verordnungen, sollen neu aufgestellt werden. Zuletzt wurde die sogenannte Reiseverordnung aus dem Gesundheitsministerium stark kritisiert, weil auch zahlreiche Fehler darin zu finden waren. "Das ist einfach schlechte Arbeit gewesen", sagte Anschober. "Da wird sich etwas ändern, das darf nicht passieren." Im juristischen Bereich soll das Personal im Gesundheitsministerium deshalb deutlich aufgestockt werden.

Künftig soll kein Rechtsmittel, etwa eine Verordnung, mehr verabschiedet werden, das nicht vom Verfassungsrechtlichen Dienst im Bundeskanzleramt geprüft worden ist. Im Laufe des Jahres soll auch das Pandemiegesetz aus dem Jahr 1913 überarbeitet werden, sagte Anschober und übte Kritik an seiner Vorgängerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). Diese habe die Strukturen im Ressort so umgestellt, dass man in der Coronakrise schlecht aufgestellt gewesen sei, so der Minister.

Anschober: Vergleich zwischen St. Wolfgang und Ischgl sei unfair

Zur Situation in St. Wolfgang sagte Anschober, dass man sich nun in Phase 3 der Pandemie befinde, in der es verstärkt zu regionalen Ausbrüchen komme. "Darauf war man vorbereitet", sagte der Minister. Dass betroffene Lokale und Hotels nicht zwangsweise geschlossen würden, verteidigte er und verwies auf die "engagierte regionale Arbeit". Der Bund gebe den Rahmen vor, die Behörden würden dann regional diese Regeln umsetzen. St. Wolfgang mit Ischgl zu vergleichen sei "unfair", betonte Anschober im Anschluss an die Pressekonferenz: Ischgl sei einerseits ganz am Anfang der Pandemie gestanden, in St. Wolfgang hätten die Behörden nun mit dem ganzen Wissen, das in den vergangenen Monaten dazugekommen sei, zügig gehandelt und alle Kontakte nachverfolgt.

St. Wolfgang aktuell 62 bestätigte Fälle

Bei den Testungen im Tourismus könne er nur an die Betriebe appellieren, die Chance für freiwillige Testungen zu nutzen - das sei auch die "beste Bewertung" für Touristen. Die Infektionsepidemiologin Daniela Schmid von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) verwies darauf, dass man von Tag 1 an in St. Wolfgang eng mit der Ages zusammengearbeitet habe. Aktuell gebe es 62 bestätigte Fälle: rund 40 Prozent der Betroffenen seien zwischen 15 und 20 Jahre alt - es handle sich um Tourismuspraktikantinnen und -praktikanten, die offenbar "Party" gemacht hätten. Die meisten anderen Infizierten seine ebenfalls Tourismus-Beschäftigte, es gebe auch "vereinzelte Folgefälle". Das Schließen von Hotels oder anderen Tourismusbetrieben sei "gegenwärtig nicht nötig", sagte sie, weil das die Kontakte der Infizierten derzeit sehr gut nachgeprüft werden könnten.

Zahlen für Österreich, 28. Juli, 9.30 Uhr:

Bisher durchgeführte Testungen: 853.169

Jemals positiv Getestete: 20.632

Aktuell Erkrankte: 1583

(Gemeldete) Todesfälle: 713

Genesene: 18.379

Intensivstation: 15

Coronavirus-Hotline: 0800 555 621

Bei den Österreich-Daten beziehen wir uns auf die jeweils aktuellen Angaben des Sozialministeriums.

Aktuell Erkrankte nach Bundesländern: Burgenland (30), Kärnten (12), Niederösterreich (251), Oberösterreich (466), Salzburg (80), Steiermark (117), Tirol (50), Vorarlberg (25), Wien (552).

Zahlen für Salzburg, 27. Juli, 21 Uhr: