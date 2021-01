Anschobers Neujahrsaufruf: Können Pandemie besiegen

Zwölf Monate nach Ausbruch von SARS-CoV-2 und damit der schwersten Pandemie seit 100 Jahren hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Neujahrstag dazu aufgerufen, sich für eine Impfung gegen das Coronavirus und damit für die "Wende gegen die Pandemie" zu entscheiden. "Was monatelang ersehnt wurde, wird jetzt Wirklichkeit", sagte er in einer Aussendung am Freitag unter Hinweis auf die Vakzine.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Gesundheitsminister Anschober rief zur Impfung auf