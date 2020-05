Anstieg der CO2-Emissionen in Österreich - Rückgang in EU

Die klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen sind 2019 in der EU um 4,3 Prozent zurückgegangen, wie aus einer frühzeitigen Schätzung von Eurostat hervorgeht. Für Österreich wurde ein gegenläufiger Trend verzeichnet: Hierzulande stiegen die CO2-Emissionen im Vergleich zu 2018 um voraussichtlich 2,8 Prozent an, wie die europäische Statistikbehörde am Mittwoch mitteilte.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER CO2-Emissionen entstehen bei der Verbrennung fossiler Energieträger