Ansturm auf Grippeimpfung

Die Coronapandemie hat die Nachfrage nach der Influenza-Schutzimpfung weltweit erhöht. In Österreich stehen 1,25 Millionen Dosen zur Verfügung.

Der Ansturm auf die Grippeimpfung ist heuer größer als in den vergangenen Jahren. Durch die Covid-19-Pandemie herrscht weltweit große Nachfrage nach Influenza-Impfstoffen. In Österreich stehen laut Gesundheitsministerium 1,25 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Das sind um 60 Prozent mehr als in der vergangenen Saison. Nach Auskunft von Experten sind jährlich in Österreich 450.000 bis 1,3 Millionen Personen von Influenza betroffen. Im Schnitt sind 1000 Todesfälle pro Jahr zu verzeichnen - in milden Jahren 500.

Der Impfstoff wird laut Gesundheitsministerium ...