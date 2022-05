Ansturm auf Reisepässe in Kärnten jäh gestoppt

In zwei Jahren Pandemie ließen viele Bürger ihre Pässe nicht verlängern. Jetzt können sie wegen eines Hackerangriffs nicht ins Ausland reisen.

Für Gerd Kurath, Leiter des Kärntner Landespressedienstes, zählt jeder Tag, an dem die Computer nach einem Hackerangriff vor einer Woche stillstehen. Besonders problematisch sei die Lage in den Passämtern in den Bezirkshauptmannschaften und Magistraten des Bundeslandes, erzählt Kurath.

"Viele Bürger haben in den zwei Jahren Coronapandemie ihre Reisepässe nicht verlängert. Jetzt wollen sie wieder ins Ausland fahren." Der Ansturm wurde durch Cyberkriminelle jäh gestoppt, in den Bezirkshauptmannschaften können derzeit weder Führerscheine noch Reisedokumente ausgestellt werden. Allein bei rund ...