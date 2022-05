Anteil neuer Corona-Variante steigt auch in Österreich

Der Anteil der neuen Variante des Coronavirus BA.4/BA.5 bei den Neuinfektionen steigt auch in Österreich. Lag der Anteil in der Kalenderwoche 20 noch bei rund drei Prozent so waren es in der vergangenen Woche 21 bereits acht Prozent. Derzeit ist aber noch kein Anstieg der Gesamtfälle zu verzeichnen, wie es am Dienstag aus dem Gesundheitsministerium hieß.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH PCR Tests reichen nicht für die genaue Sequenzierung