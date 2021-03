Anti-Abschiebungs-Demo sorgte für Sperre der A4

Wegen einer Kundgebung gegen eine geplante Abschiebung ist die Ostautobahn (A4) am Dienstag zwischen Knoten Schwechat und Flughafen in beiden Richtungen gesperrt gewesen. Zwei Demonstranten seilten sich von einer Brücke ab, hieß es von der Polizei. Es kam zu kilometerlangen Staus, auch die B9 wurde von Demonstranten blockiert. Am späten Vormittag wurde die Sperre der A4 aufgehoben, berichtete Asfinag-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla.

SN/APA/BÜNDNIS BLEIBERECHT FÜR ALLE Zwei Demonstranten seilten sich von der Brücke ab