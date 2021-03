Anti-Corona-Demo in Wien mit elf Festnahmen

Die Aktivisten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung haben ihren Zwei-Wochen-Rhythmus eingehalten und sind am Samstag in Wien wieder auf die Straße gegangen. Nach einem gut einstündigen Zug am Gürtel nahe dem Hauptbahnhof wurde die Demonstration aufgelöst. Es kam nach vorläufigen Angaben der Polizei zu elf Festnahmen. Dazu hagelte es rund 1.630 verwaltungsstrafrechtliche und etwa 20 strafrechtliche Anzeigen

Mehr zum Thema International Wasserwerfer und Gewalt: Corona-Demos in mehreren europäischen Städten