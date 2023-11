Anti-Mafia-Ermittlungen: In Glücksspielfirma "war nichts mehr da"

Bei den Ermittlungen in Kärnten zu möglichen Verbindungen eines Mafia-Clans bis in die Polizei geht es auch um ein Wettbüro, das seit mehr als 20 Jahren in der Klagenfurter Innenstadt bestand. Kurz nach dem Einschreiten der Behörden meldete die Firma Star Price Konkurs an, die Schulden betrugen laut dem Alpenländischen Kreditorenverband knapp 16.000 Euro. Der Masseverwalter sagt, er habe nur ein leeres Geschäft und leere Konten vorgefunden.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt in der Kärntner Landespolizeidirektion wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch und Bestechung bzw. Bestechlichkeit.