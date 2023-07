Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung wird verschärft

Der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung soll strenger geregelt werden. Dafür erhält Österreich ein neues Tierarzneimittelgesetz, das am Mittwoch in Begutachtung geschickt wurde. Die Vorschriften für die Abgabe werden verschärft und erstmals ein Schwellwert für den Antibiotikaverbrauch in Betrieben festgelegt, informierte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in einer Aussendung. 39 Tonnen Antibiotika wurden in der Tierhaltung in Österreich im Jahr 2021 eingesetzt.

Verbot als Prophylaxe und zur Ertragssteigerung