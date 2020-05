Antikörpertests: Langfristige Immunität von Erkrankten nicht sicher

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) stellte die Strategie hinsichtlich der Antikörpertests in Österreich dar. Es gebe weiterhin offene Fragen, so sei nicht sicher, ob Erkrankte langfristig gegen das Coronavirus immun seien. Trotz der Lockerungen mahnt Anschober weiterhin zur Vorsicht. Auch ein Virologe sagt: "Das Virus ist nicht weniger ansteckend."

Langfristige Immunität trotz Antikörper nicht sichergestellt

Nach anfänglicher Skepsis gegenüber der Aussagekraft der Antikörpertests, gebe es nun deutliche Verbesserungen, sagte Anschober am Donnerstag. "Antikörpertests sind eine gute Ergänzungen zu den PCR-Tests." Während PCR-Tests die Erreger im Blut feststellen und das Ergebnis innerhalb weniger Stunden verfügbar ist, belegen Antikörpertests, ob die Person bereits an Covid-19 erkrankt war.

Ziel ist es, die Verteilung des Virus festzustellen, sagt Lukas Weseslindtner, Virologe an der Medizinischen Universität Wien. Bei Antikörpertests wird die Immunreaktion eines Menschen gemessen. Der Vorteil sei, dass man zurückliegende Infektionen unabhängig vom Auftreten der Symptome messen könne. So könne festgestellt werden, wie schnell sich das Virus in der Bevölkerung verbreitet, erläutert der Mediziner. "Wir sind auf einem guten Weg", sagt Weseslindtner, betont jedoch: "Nach derzeitigem Wissensstand ist nicht sicher, ob ein positiver Antikörpertest auch den langfristigen Schutz vor einer neuen Infektion mit dem Virus bedeutet."

Anschober: "Zweite Welle gilt es zu verhindern"

"Wir sind sehr stabil unterwegs, was die Kontrolle des Virus betrifft", sagt Anschober am Donnerstag. Mit mehr als 336.000 durchgeführten PCR-Tests sei Österreich hinsichtlich der Anzahl an Testungen europaweit weit vorne und mit Deutschland und der Schweiz vergleichbar.

Der Nationalrat habe zudem am Mittwoch beschlossen, dass breite Screenings umgesetzt werden können. "Damit werden Register möglich, um einen Überblick über die Testungen zu erhalten." Derartige Aufzeichnungen hätten zu Beginn der Krise gefehlt, räumt Anschober ein. Trotzdem mahnt der Minister zur Vorsicht: "Das Problem ist nicht behoben." Corona könne demnach zu einem Langzeitproblem werden. "Eine zweite Welle gilt es mit aller Kraft zu verhindern." Virologe Weseslindtner fügt hinzu: "Das Virus ist nicht weniger ansteckend geworden."

Zahl der Infizierten sinkt weiter - Salzburg nach wie vor ohne neuen Fall

Die Zahl der akut am Coronavirus erkrankten Menschen in Österreich sinkt weiter. Das sei laut Anschober ein erfreulicher Trend. Mit Stand Donnerstag 8 Uhr sind 1069 Personen an dem Virus erkrankt, insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie 15.980 positiv getestet. Setzt sich die positive Entwicklung fort, dann dürften schon in wenigen Tagen weniger als 1.000 Personen mit dem Virus infiziert sein. Es gebe zudem immer mehr Regionen, die keine neuen Infektionen aufweisen. So gibt es seit mehr als einer Woche keine neuen bestätigten Fälle im Bundesland Salzburg. "Auch die Zahl jener Patienten, die im Spital und auf Intensivstationen behandelt werden müssen, geht schrittweise nach unten", sagt Anschober. Derzeit sind bundesweit 188 Covid-Patienten im Spital, 55 Intensivbetten sind belegt.

Auch in Ischgl, einer der Coronavirus-Hot-Spots in Österreich, gab es keinen neuen Fall mehr. "Wir haben getestet, getestet, getestet", sagt Dorothee von Laer, Medizinerin an der Universität Innsbruck, die sich näher mit den Coronafällen in Ischgl beschäftigt hat. Ende April habe ihr Team mit einer Studie begonnen, bei der 1468 Teilnehmer getestet wurden. Dabei konnten nur acht neue Infektionen nachgewiesen werden. "Das Virus war somit auch in Ischgl unter Kontrolle." Die Ergebnisse der Studie würden in den kommenden Wochen präsentiert werden.

