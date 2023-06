Anwalt eines Verdächtigen: Anschlagspläne gegen Regenbogenparade waren nicht ernst gemeint

In ersten Befragungen erklärten die Jugendlichen, sie hätten keinen Anschlag auf die Regenbogenparade geplant.

Laut Polizei konnte ein geplanter Anschlag auf die Regenbogenparade am Samstag in Wien nicht ausgeschlossen werden, daher wurden drei Verdächtige nach Hausdurchsuchungen festgenommen.

Rechtsanwalt Andreas Schweitzer vertritt nach eigenen Angaben den 14-Jährigen mit tschetschenischen Wurzeln, der am Sonntag in Untersuchungshaft genommen wurde.

Die am Wochenende festgenommenen Jugendlichen, die laut Exekutive einen terroristischen Anschlag auf die Regenbogenparade in Wien geplant haben sollen, "räumen die Teilnahme an Chats ein, bestreiten aber die Ernsthaftigkeit ihrer Absichten", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, Leopold Bien, am Dienstag. Wie berichtet, sitzen ein 14-Jähriger aus Wien mit tschetschenischen Wurzeln und ein 17-Jähriger bosnischer Abstammung aus St. Pölten seit Sonntag in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft erhob Beschwerde dagegen, dass der ältere Bruder (20) des 17-Jährigen nicht in U-Haft kam. ...