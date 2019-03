Anwalt nach Scheidung wegen Betrugs angezeigt

Die Justiz in St. Pölten untersucht die Schenkung eines Hauses plus 417.000 Euro an den Advokaten. Der betroffene Rechtsanwalt spricht von einer "alten Geschichte". Doch der Disziplinarrat seiner Standesvertretung zeigte ihn an. Er soll demnach auch veranlasst haben, dass ihn seine Mandantin zum Universalerben machte.

