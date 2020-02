Die Republik schütze praktisch die Interessen von Radteams in Steuerparadiesen, sagt Stefan Denifls Verteidiger.

Am Montag steht nach den Ermittlungen in der "Operation Aderlass" am Landesgericht Innsbruck der Ex-Radrennfahrer Stefan Denifl wegen Dopings vor Gericht. Dass auch der 31-Jährige aus Fulpmes im Stubaital bei seinen Leistungen im Sattel mit Eigenblutdoping nachgeholfen hatte, wurde Anfang ...