Anzahl der Cyber-Cops in Österreich wird verdoppelt

Rund vier Millionen Menschen in Österreich tätigen laut IFES-Umfrage mindestens einen Einkauf im Monat im Internet. Rund 324.000 Konsumenten sind dabei in den vergangenen zwölf Monaten Opfer eines Internet-Betrugs geworden. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigte am Freitag die Verdoppelung der Anzahl der derzeit 300 "Cyber-Cops" im Kampf gegen Internet-Kriminalität an. Die gesamte Exekutive soll bis auf die Ebene der Polizeiinspektionen Cyber-fit gemacht werden.

