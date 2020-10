Anzeige nach vernichtendem Rechnungshofbericht über die Traunseetram in Gmunden

Zwei ehemaligen ÖVP-Politikern wird Amtsmissbrauch und Untreue vorgeworfen. Die Anzeige hat der frühere Linzer Polizeidirektor Walter Widholm bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft eingebracht - als normaler Bürger, wie er betont.

Nach der vernichtenden Kritik des Rechnungshofs am Ausbau der Traunseetram in Gmunden wurde bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs und Untreue eingebracht. Das Schreiben stammt vom früheren Linzer Polizeidirektor Walter Widholm, der nun wieder in seiner Heimatstadt am Traunsee lebt. Widholm wirft dem früheren Landeshauptmann von Oberösterreich, Josef Pühringer (1995 bis 2017), sowie dem langjährigen ehemaligen Bürgermeister von Gmunden, Heinz Köppl (1995 bis 2014), Steuergeldverschwendung in Millionenhöhe vor. "Ohne entsprechendes Agieren der Funktionsträger passiert gar nichts, andernfalls ...