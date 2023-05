Anzeige wegen Fehlbeträgen in der Stadtkasse St. Pöltens

Fehlbeträge in der Stadtkasse St. Pöltens haben zu einer Anzeige geführt. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) habe die Causa "unmittelbar zur Aufklärung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet", teilte das Rathaus der Landeshauptstadt am Donnerstag mit. Hinzugefügt wurde, dass "bis auf weiteres keine zusätzlichen Stellungnahmen zu dieser Sachlage abgegeben" würden. Laut der Anzeige soll es sich um einen Betrag von etwa 200.000 Euro handeln.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Das Rathaus in St. Pölten