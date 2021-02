Anzeigen gegen Maskenmuffel: Bei zahlreichen Fällen geht die Strafandrohung ins Leere

Viele Demonstranten verweigern den Mund-Nasen-Schutz. Bei zehn Prozent der Coronasünder gehen Strafbescheide aber ins Leere.

Allein in Wien stellt die Polizei nach den Samstagsdemonstrationen jede Woche mehr als 1000 Anzeigen aus. Einen Großteil davon wegen Verstößen gegen Covid-Regeln, weil Teilnehmer den Mindestabstand ignorieren und keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Verwaltungsstrafbehörden - in Wien die Bezirksämter, am Land die Bezirkshauptmannschaften - sind mit dem Erstellen von Strafbescheiden beschäftigt. Mindeststrafe bei MNS-Verstößen: 90 Euro. Doch in zahlreichen Fällen geht die Strafandrohung ins Leere. Bei jenen Fällen, die Einspruch erheben mit dem Argument, aus medizinischen Gründen keine Maske tragen ...