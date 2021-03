Apothekerchef droht ein Disziplinarverfahren

Die Interessensvertretung prüft das Verhalten eines Landespräsidenten bei der Covid-Impfung. Er soll seiner Lebensgefährtin verbotenerweise zu einer Immunisierung verholfen haben.

Impfvordrängler sorgten vor knapp zwei Monaten zu Beginn der Impfkampagne für große Aufregung. Einer, der für Unmut in der Branche und in der Bevölkerung sorgte, ist Jürgen Rehak, Präsident des Apothekerverbandes in Vorarlberg.

Der Pharmazeut, der in Höchst eine Apotheke betreibt, ermöglichte seiner Lebensgefährtin, die in Niederösterreich als Apothekerin selbstständig ist, dass sie im 600 Kilometer entfernten Ländle vorzeitig und entgegen den Impfvorgaben des Bundes mit dem Biontech-Pfizer-Impfstoff geimpft wurde. Unter Berufung auf Medienberichte hat jetzt die Österreichische ...