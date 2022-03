App für den "Stillen Notruf" ging in Betrieb

Seit heute, Dienstag, ist die App mit einem "stillen Notruf" zu den Blaulichtorganisationen in Betrieb. Die entsprechende App "DEC112" kann aus den Stores auf das Handy geladen werden. Damit kann ein Notruf lautlos abgesetzt und die Polizei unauffällig gerufen werden. Diese Form des Notrufs soll vor allem Frauen vor physischer Gewalt schützen, die App ist Teil des Gewaltschutzpakets der Regierung.

Während Frauenhäuser und Frauenring die App kritisierten - sie hatten Bedenken, dass Betroffene zu wenig Vertrauen in die Exekutive hätten und deshalb diese App nicht nutzen würden - hatte der Bundesverband der Gewaltschutzzentren Österreichs die Maßnahme begrüßt. Für weitere Entwicklungsschritte des "Stillen Notrufes" sind Kooperationen mit Frauen- und Opferschutzeinrichtungen geplant, berichtete das Innenministerium am Dienstag. "Der erste Schritt, um die Gewaltspirale zu durchbrechen, ist, die Polizei zu rufen", betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

SN-Serie Gewalt gegen Frauen

In einer Spezial-Staffel des SN-Podcasts "Die gefragte Frau" behandeln Katharina Maier und Stephanie Rausch die Ursachen, Folgen und Hintergründe von Gewalt gegen Frauen. In den acht Episoden sprechen sie unter anderem mit Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, mit einer Richterin, die Frauenmorde verhandelt und mit einem Psychiater, der einen Einblick in den Kopf eines Täters gibt.