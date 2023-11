Appell an die Regierung, mehr für Kinderrechte zu tun

Zum Internationalen Tag der Kinderrechte appelliert die Bundesjugendvertretung an die Regierung, sich noch vor der nächsten Wahl den dringendsten Baustellen bei den Kinderrechten zu widmen. Das seien eine flächendeckende Versorgung bei der kassenfinanzierten psychischen Hilfe, ein Klimaschutzgesetz und ein Aktionsplan gegen Kinderarmut, so die Vorsitzenden Sabrina Prochaska und Julian Christian am Montag. Zudem sollten alle Kinderrechte in der Verfassung verankert werden.

BILD: SN/APA/DPA/ANNETTE RIEDL Am Montag ist der Internationale Tag der Kinderrechte