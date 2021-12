Après-Ski ist in dieser Wintersaison nur im Sitzen erlaubt

Nach dem Ende des vierten Lockdowns in Österreich starten die Skigebiete richtig in die Wintersaison. Anders als im Vorjahr gibt es wieder Gastronomie, aber keine Steh- und Tanzpartys.

Für Gastronom Bernhard Zangerl, der in den fünf Betrieben seiner Familie in Ischgl für die beiden Après-Ski-Lokale Kitzloch und Kuhstall verantwortlich ist, zählt nur eins: "Hauptsache, wir dürfen endlich aufsperren", sagte der 27-Jährige am Freitag. Im coronagebeutelten Paznauner Skiort ist schon der für Ende November geplant gewesene Saisonauftakt durch den neuerlichen Lockdown flachgefallen. Zuvor war das Eröffnungskonzert abgesagt worden, der Ort mit 12.000 Gästebetten wäre von Beginn an gut gebucht gewesen.

Bei der Ankündigung der Öffnungen erklärte die ...