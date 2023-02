Kitzbühel: Fernsehmoderatorin Arabella Kiesbauer brach sich beim Skifahren ein Bein

Arabella Kiesbauer, die bekannte Wiener Moderatorin, verletzte sich am Wochenende bei einem Skiunfall im Tiroler Kitzbühel. Die Bergrettung musste sie mit dem Akja abtransportieren.

Arabella Kiesbauer brach sich das linke Bein. Das ist ihrem Instagram-Posting vom Sonntag zu entnehmen. Zum unterlegten Lied "Oh Shit I'm Fucked" von Small Town Alien schrieb die 53-Jährige: "Leider passt der Songtext perfekt zu meinem Unfall auf der Skipiste! Nächste Woche werde ich operiert. Aber dann geht's sicher wieder bergauf." Sie bedankte sich bei der Bergrettung für die professionelle Hilfe. Zum Posting schrieb sie auch die Hashtags "#manchmalgehtauchwasschief" und "theonlywayisup".

Kollege Armin Assinger schrieb ihr am Montagvormittag Genesungswünsche: "Liebe Arabella! When the going gets tough, the tough get going! Alles Gute und Kopf hoch! Das schaffst Du! Liebe Grüße!"

Auf einem Video am Samstag hatte Arabella Kiesbauer noch ihre Skifahrkünste hergezeigt, unterlegt mit Wolfgang Ambros "Schifoan", der österreichischen Skifahrer- und Skifahrerinnenhymne. Kiesbauer ist Mutter einer Tochter und eines Sohnes.

Kiesbauer moderiert die ATV-Staffel "Bauer sucht Frau", 2021 und 2022 war sie Aushängeschild der ORF-"Starmania".