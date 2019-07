Ein Arbeiter ist am Donnerstag in der Früh bei einem Einsturz eines Stiegenhaus-Rohbaus in der Ödenburger Straße in Wien-Floridsdorf gestorben. Die Wiener Berufsfeuerwehr barg den von Stahlbeton-Teilen verschütteten Mann, er verstarb aber noch an Ort und Stelle, sagte ein Sprecher der APA. Andere Bauarbeiter wurden nicht verletzt.

Quelle: SN