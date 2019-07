Ein 28-Jähriger ist am Mittwoch bei Reparaturarbeiten vier Meter tief von dem Dach eines Firmengebäudes in Ramingstein (Lungau) gestürzt, nachdem ein Dachelement unter der Last gebrochen war. Der Slowake wurde schwer verletzt. Kollegen eilten ihm zu Hilfe. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus Schwarzach. Laut Polizei war der Arbeiter am Dach nicht gesichert.

Quelle: APA