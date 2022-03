Arbeiter nach Sturz in Zinkbad gestorben

Ein 49-jähriger Arbeiter, der am 8. Jänner in einer Linzer Firma in eine Wanne mit heißem Zink gefallen war, ist nun seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Mittwoch unter Berufung auf das Wiener AKH mit.

SN/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER Der Mann konnte nicht mehr gerettet werden