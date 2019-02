Arbeiter starb bei Sturz von Dach in Wien-Neubau

Ein 52-jähriger Österreicher ist Donnerstagfrüh während Gerüstbauarbeiten vom Dach eines elfstöckigen Hauses in der Schottenfeldgasse in Wien-Neubau gestürzt. Er starb noch vor Eintreffen des Notarztes. Das Arbeitsinspektorat wurde verständigt, berichtete die Polizei. Der Mann dürfte den Angaben zufolge das Gleichgewicht verloren haben.

Es ist der zweite tödliche Arbeitsunfall in Wien in dieser Woche. Am Dienstag wurde ein 67-Jähriger bei Baustellenarbeiten in Wien-Liesing von Verschalungsteilen am Kopf getroffen und folgenschwer verletzt.

Anzeige

Quelle: APA