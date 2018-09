Ein Arbeiter ist Samstagabend auf einer Baustelle in Wien-Floridsdorf bei einem Sturz tödlich verletzt worden.

Der 54-Jährige stand bei Schweißarbeiten in der Wagramer Straße auf einer Leiter. Bei dem rund drei Meter tiefen Fall zog er sich laut Polizei so schwere Schädel- und Wirbelsäulenverletzungen zu, dass er trotz Reanimationsversuchen durch die Berufsrettung an Ort und Stelle starb.

Quelle: APA