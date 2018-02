In den 1930er-Jahren gab es eine Steigerungsstufe von "arbeitslos", nämlich "ausgesteuert". Ausgesteuerte waren schon so lang arbeitslos, dass sie keine staatliche Unterstützung mehr bekamen. Im Februar 1933 sollte die Arbeitslosigkeit in Österreich ihren bisherigen Höchststand erreichen: rund 600.000. Etwa ein Drittel davon waren Ausgesteuerte.