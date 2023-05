Armut in Österreich: "Man kann sich fast gar nichts leisten"

Caritas und das Sora-Institut befragten 407 Menschen, die finanziell nicht mehr über die Runden kommen und sich über den Winter regelmäßig bei den Lebensmittelausgaben anstellten.

Die Zahl an Menschen, die sich Lebensmittel in herkömmlichen Supermärkten nicht mehr leisten können, ist über den Winter stark gestiegen.

In der Pfarre Penzing ging es Donnerstagfrüh ordentlich zur Sache. Kisten klapperten, Flaschen klirrten, Konservendosen wurden gestapelt, Eierkartons geschlichtet, Obst und Gemüse begutachtet. An dem Standort in der Karlingergasse in Penzing fand an diesem Tag aber nicht nur eine Lebensmittelausgabe der Caritas statt. Während draußen geschätzte 20 bis 30 Menschen auf die Öffnung warteten, präsentierte drinnen der Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, Klaus Schwertner, im Beisein von Meinungsforscher Günther Ogris vom Sora-Institut eine brisante Studie. Die Ergebnisse, so bilanzierte Schwertner, hätten selbst erfahrenen Armutsbekämpfern die Sprache verschlagen.

"Man muss bedenken, dass Armut enorm mit Scham besetzt ist"

Von Dezember 2022 bis März 2023 wurden insgesamt 407 Klientinnen und Klienten der Caritas-Sozialberatungsstellen in Wien und Niederösterreich befragt. Und zwar detailliert: Was man sich leisten kann, was längst nicht mehr, was die Teuerungen für Einschnitte in den Alltag gebracht haben, wozu das Geld nicht mehr reicht. "Man muss bedenken, dass Armut enorm mit Scham besetzt ist", zollte Schwertner den Befragten Respekt. "Sie stehen stellvertretend für 201.000 Menschen in Österreich, die als erheblich materiell und sozial depriviert gelten. Wir reden hier nicht von Einzelfällen." Der Bedarf an Lebensmitteln bei den Ausgabestellen sei mittlerweile derart groß, dass die Lager trotz großzügiger Spenden kaum noch zu füllen seien.

Urlaube werden zur Illusion

Zunächst: Fast 70 Prozent der Befragten gaben an, sie hätten nie damit gerechnet, überhaupt je in so eine Lage zu schlittern. 94 Prozent können sich mittlerweile keine Freizeitaktivitäten mehr leisten. Ein Mal im Monat fortzugehen, sich etwas zu gönnen, sei es Kino oder Essen, ist für 82 Prozent längst nicht mehr leistbar. Für 77 Prozent ist ein Auto zu teuer, 73 Prozent konnten über den Winter ihre Wohnungen nicht dauerhaft heizen. Urlaube sind für 90 Prozent zur Illusion geworden. Selbst abgenutzte Möbel zu ersetzen ist für 92 Prozent der 407 Befragten nicht mehr möglich. Bei abgetragener Kleidung sind es 70 Prozent. Wird die Waschmaschine kaputt, bleibt sie das auch in 95 Prozent aller Fälle. 95 Prozent können unerwartete Ausgaben in Höhe von 650 Euro nicht mehr stemmen, 98 Prozent sind es bei plötzlich anfallenden Kosten ab 1300 Euro. 85 Prozent mussten sich verschulden, 76 Prozent auf vollwertige Mahlzeiten verzichten.