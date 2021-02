Armutsfalle Corona: In der Pandemie steigt die Gefahr, nicht krankenversichert zu sein

In Österreich leben bis zu 60.000 Menschen ohne Krankenversicherung. Nun mehren sich die Anzeichen, dass sich die Situation durch Corona deutlich verschärft hat.

Wenn eine Organisation, die sich seit mehr als 400 Jahren in den medizinischen Dienst der guten Sache stellt, plötzlich Alarm schlägt, dann lässt das zumindest aufhorchen. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in der Wiener Leopoldstadt hat im Vorjahr, so die hausinternen Berechnungen, in mehr als 13.000 Fällen Menschen medizinisch betreut, die nicht krankenversichert waren. Die Zahl sei besorgniserregend hoch, und der Grund dafür liege auf der Hand: die Coronakrise.

"Die Not tritt jetzt noch mehr zutage", sagt Ignaz ...