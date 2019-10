Armutskonferenz widmet sich der Scham der Ausgegrenzten

Armut führt zu einem ganzen Bündel an Benachteiligungen bis hin zur Krankheit. Was aber oft noch hinzukommt und die Betroffenen doppelt schädigt, ist die Scham. Die österreichische Armutskonferenz stellte am Freitag in dem von ihr organisierten "Parlament der Ausgegrenzten" in Wien das Motto "Beschämung und Gesundheit" in den Mittelpunkt.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Armut kann jeden treffen