Ein Fuchs, der in einem Kärntner Hotel ein Kleinkind gebissen hat, sorgt derzeit für Aufsehen. Für Experten ist klar: Die Schuld an solch ungewöhnlicher Zutraulichkeit trägt der Mensch.

Die Aufregung war groß: Erneut hatte ein Fuchs in Kärnten ein Kind gebissen. Und abermals im selben Hotel in Hermagor (Kärnten). Er war in der Nacht in das ebenerdig gelegene Zimmer geschlichen und hatte eine Dreijährige verletzt - die gemeinsam ...