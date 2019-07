Arzt in Wien niedergestochen: Verdächtiger in U-Haft

Über einen 33-Jährigen, der am Mittwoch im Wiener SMZ Süd einen 64 Jahre alten Oberarzt für Kardiologie niedergestochen hat, ist am Freitag die bei versuchtem Mord bedingt obligatorische U-Haft verhängt worden. Das teilte die Sprecherin des Landesgerichts, Christina Salzborn, auf APA-Anfrage mit. Die nächste Haftprüfung ist am 26. Juli.

SN/APA/HERBERT-PFARRHOFER Der Verdächtige soll im Wiener SMZ einen Oberarzt niedergestochen haben