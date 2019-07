Arzt lockte Kinder in sein Seehaus

Jener Mediziner, dem sexueller Missbrauch von mindestens 95 Buben vorgeworfen wird, soll auch Aufklärungsunterricht in der Schule gegeben haben. Und er soll seine Opfer dazu bestimmt haben, ihm Nacktfotos zu schicken.

Jener Facharzt aus dem Salzkammergut, der seit Ende Jänner im Landesgericht Wels in Untersuchungshaft sitzt, soll seine Opfer nicht nur in der Ordination sexuell missbraucht haben. "Fast der ganze engste Freundeskreis mit Kindern ist betroffen", sagt Franz Hofmann, Rechtsanwalt in ...