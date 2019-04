Ein 32-jähriger Sohn einer international verzweigten Arztfamilie soll vor mehr als einem Monat in Wien von seiner Freundin im Zuge eines Streits getötet worden sein. Laut der Gratiszeitung "heute" wurde seine Leiche mit Säure übergossen, zerstückelt und von der 27-Jährigen in ihrer Heimat in Ungarn deponiert. Die Wiener Polizei konnte die Bluttat zunächst nicht bestätigen.

